news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 4 января 2026 23:18

В Казани автоинспекторы помогли вызволить автобус с туристами, застрявший в сугробе

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня в Казани экипаж Госавтоинспекции помог водителю и пассажирам экскурсионного автобуса. Транспортное средство, в котором ехали 42 туриста, застряло в массивном сугробе и не могло дальше двигаться самостоятельно.

Прибывшие на место автоинспекторы оперативно организовали работы по вызволению техники. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции, привлечению спецтехники, автобус удалось вернуть на проезжую часть.

Никто из пассажиров не пострадал, группа смогла продолжить экскурсионный маршрут.

#застрял в снегу #непогода в татарстане
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Гидрометцентр: Сегодня – начало процесса, пик непогоды в республике придется на 4 января

Гидрометцентр: Сегодня – начало процесса, пик непогоды в республике придется на 4 января

3 января 2026
Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

4 января 2026