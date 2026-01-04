В Казани автоинспекторы помогли вызволить автобус с туристами, застрявший в сугробе

Сегодня в Казани экипаж Госавтоинспекции помог водителю и пассажирам экскурсионного автобуса. Транспортное средство, в котором ехали 42 туриста, застряло в массивном сугробе и не могло дальше двигаться самостоятельно.

Прибывшие на место автоинспекторы оперативно организовали работы по вызволению техники. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции, привлечению спецтехники, автобус удалось вернуть на проезжую часть.

Никто из пассажиров не пострадал, группа смогла продолжить экскурсионный маршрут.