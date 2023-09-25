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Новости Татарстана и Казани
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В Казани автоинспекторы помогли супружеской паре быстро добраться до роддома
Автоинспекторы сопроводили авто до родильного медицинского учреждения и, передав роженицу медикам, вернулись к службе.
Как сообщают в отделе пропаганды ведомства, 14 сентября около 6 часов вечера на улице Залесная к экипажу обратился 33-летний водитель автомобиля Chevrolet, с просьбой сопроводить его 32-летнюю беременную жену до родильного отделения, в связи с тем, что у нее начались схватки.
Сообщив о данном обращении в дежурное отделение полка ДПС Госавтоинспекции, сопроводили до родильного медицинского учреждения.
По прибытию в медицинское учреждение счастливый отец выразил слова благодарности в адрес автоинспекторов Казани.
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