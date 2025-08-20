В Казани автоинспекторы помогли родителям довезти травмированного ребенка в больницу
В Казани к автоинспекторам подъехал мужчина на машине, с ним были жена и маленький сын.
Выяснилось, что мальчик сильно порезал ногу острым железом. Отец испугался, что из-за пробки они не успеют доехать до больницы, и попросил помощи.
Полицейские сразу посадили маму с ребенком в свой патрульный автомобиль и с мигалками быстро доставили их в больницу.
Благодаря этому малышу вовремя оказали медицинскую помощь. Сейчас с ним все хорошо.