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Общество 21 января 2025 10:28

В Казани автоинспекторы помогли отвезти беременную женщину в больницу

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В Казани автоинспекторы помогли беременной женщине доехать до больницы.

К экипажу ДПС на Петербургской улице обратился муж беременной женщины: 33-летний водитель Omoda опасался не успеть довезти до больницы жену, у которой начались схватки, и попросил помощи в сопровождении.

Инспекторы сопроводили машину с беременной в медицинское учреждение. В настоящее время жизни и здоровью девушки и ее ребенка ничего не угрожает.

Фото: МВД по РТ

#автоинспекторы
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