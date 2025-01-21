В Казани автоинспекторы помогли отвезти беременную женщину в больницу

В Казани автоинспекторы помогли беременной женщине доехать до больницы.

К экипажу ДПС на Петербургской улице обратился муж беременной женщины: 33-летний водитель Omoda опасался не успеть довезти до больницы жену, у которой начались схватки, и попросил помощи в сопровождении.

Инспекторы сопроводили машину с беременной в медицинское учреждение. В настоящее время жизни и здоровью девушки и ее ребенка ничего не угрожает.