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В Казани автоинспекторы помогли отцу с младенцем добраться до больницы
В Казани автоинспекторы помогли мужчине с маленьким ребенком добраться до больницы. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.
К экипажу обратился 24-летний водитель автомобиля «Лада Калина». Мужчина рассказал, что в его автомобиле маленький ребенок с высокой температурой и попросил автоинспекторов сопроводить их до ближайшей больницы.
За считанные минуты мужчину с трехмесячной малышкой доставили в больницу, где ребенку оказали всю необходимую помощь.
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