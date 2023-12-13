В Казани автоинспекторы помогли отцу с младенцем добраться до больницы

В Казани автоинспекторы помогли мужчине с маленьким ребенком добраться до больницы. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

К экипажу обратился 24-летний водитель автомобиля «Лада Калина». Мужчина рассказал, что в его автомобиле маленький ребенок с высокой температурой и попросил автоинспекторов сопроводить их до ближайшей больницы.

За считанные минуты мужчину с трехмесячной малышкой доставили в больницу, где ребенку оказали всю необходимую помощь.