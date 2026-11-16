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Происшествия 16 ноября 2026 13:07

В Казани автоинспекторы помогли беременной добраться до роддома

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Экипаж ГАИ помог беременной жительнице Казани добраться до роддома.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, рано утром 8 ноября к экипажу ГАИ, стоявшему на улице Копылова, обратилась 33-летняя водитель «Лады Калины». Она рассказала, что у нее начинаются роды, и попросила сопроводить ее до больницы. Доложив об этом в дежурную часть, автоинспекторы припарковали ее автомобиль, а затем на патрульной машине доставили ее в роддом.

За оперативно оказанную помощь женщина тепло поблагодарила сотрудников ГАИ.

#гаи #беременность и роды
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