В Казани автоинспекторы помогли беременной добраться до роддома

Экипаж ГАИ помог беременной жительнице Казани добраться до роддома.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, рано утром 8 ноября к экипажу ГАИ, стоявшему на улице Копылова, обратилась 33-летняя водитель «Лады Калины». Она рассказала, что у нее начинаются роды, и попросила сопроводить ее до больницы. Доложив об этом в дежурную часть, автоинспекторы припарковали ее автомобиль, а затем на патрульной машине доставили ее в роддом.

За оперативно оказанную помощь женщина тепло поблагодарила сотрудников ГАИ.