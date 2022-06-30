В Казани автоинспекторы поймали троих водителей, которые не уступили дорогу карете скорой

Автоинспекторы провели в Казани очередной рейд на нарушителей, которые не уступают дорогу карете скорой помощи. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Во время рейда инспекторы ГИБДД поймали троих водителей, которые вопреки правилам не предоставили преимущество проезда машине скорой, которая ехала с включенными спецсигналами. На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении. Теперь им придется заплатить от 3 до 5 тыс. рублей штрафа.

«Водителям всех транспортных средств необходимо всегда помнить, что их пренебрежительное отношение к выполнению требований правил дорожного движения не дает автомобилям спецслужб своевременно реагировать на экстренные вызовы и вовремя прийти на помощь! Не пропуская на дороге пожарную машину или карету скорой помощи, задумайтесь, ведь они спешат спасти чью-то жизнь, не исключено, что жизни ваших родных и близких», –подчеркнула инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по Казани Анна Миронова.

