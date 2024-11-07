Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани автоинспекторы поймали таксиста-мигранта без прав
На Профсоюзной улице в Казани автоинспекторы остановили водителя такси, который не имел права управления. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.
За рулем Kia Rio оказался 37-летний гражданин Республики Туркменистан. Кроме того, у таксиста отсутствовал действующий полис ОСАГО. В отношении мужчины составлены протоколы, ему грозит до 15 тысяч штрафа.
Всего в результате рейда «Езда без прав» автоинспекторы столицы Татарстана составили 5 административных материалов.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников