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Происшествия 7 ноября 2024 09:07

В Казани автоинспекторы поймали таксиста-мигранта без прав

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На Профсоюзной улице в Казани автоинспекторы остановили водителя такси, который не имел права управления. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

За рулем Kia Rio оказался 37-летний гражданин Республики Туркменистан. Кроме того, у таксиста отсутствовал действующий полис ОСАГО. В отношении мужчины составлены протоколы, ему грозит до 15 тысяч штрафа.

Всего в результате рейда «Езда без прав» автоинспекторы столицы Татарстана составили 5 административных материалов.

#такси #рейд #сотрудники Госавтоинспекции
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