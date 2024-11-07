В Казани автоинспекторы поймали таксиста-мигранта без прав

На Профсоюзной улице в Казани автоинспекторы остановили водителя такси, который не имел права управления. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

За рулем Kia Rio оказался 37-летний гражданин Республики Туркменистан. Кроме того, у таксиста отсутствовал действующий полис ОСАГО. В отношении мужчины составлены протоколы, ему грозит до 15 тысяч штрафа.

Всего в результате рейда «Езда без прав» автоинспекторы столицы Татарстана составили 5 административных материалов.