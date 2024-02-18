news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_top_970_100
Происшествия 18 февраля 2024 10:13

В Казани автоинспекторы поймали пьяного водителя машины ЧОП без водительских прав

Скопировать ссылку

Накануне на Оренбургском тракте инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада Гранта», собственником которого является местное ЧОП. Водитель авто находился за рулем автомобиля с признаками алкогольного опьянения, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, 40-летний водитель ранее был лишен права управления. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. При проверке по базам установлено, что ранее он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение.

На нарушителя составили административные материалы, а автомобиль отправили на спецстоянку. Коме того,
сформированы материалы для проверки действий должностных лиц, допустивших водителя к управлению автомобилем.

#пьяный водитель
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2