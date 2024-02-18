В Казани автоинспекторы поймали пьяного водителя машины ЧОП без водительских прав

Накануне на Оренбургском тракте инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада Гранта», собственником которого является местное ЧОП. Водитель авто находился за рулем автомобиля с признаками алкогольного опьянения, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, 40-летний водитель ранее был лишен права управления. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. При проверке по базам установлено, что ранее он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение.

На нарушителя составили административные материалы, а автомобиль отправили на спецстоянку. Коме того,

сформированы материалы для проверки действий должностных лиц, допустивших водителя к управлению автомобилем.