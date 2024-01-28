В Казани автоинспекторы поймали пьяного москвича за рулем Mercedes

Накануне вечером сотрудники ДПС рядом с садовым товариществом «Березовая роща» остановили автомобиль Mercedes. За рулем находился 40-летний житель Москвы, у которого заметили признаки алкогольного опьянения, сообщают в городской Госавтоинспекции.

После проверки алкотестером, в крови водителя было обнаружено 0,537 мг/л алкоголя, что значительно превышает допустимую норму.

Теперь нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. В свою очередь иномарку отправили на спецстоянку.