Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани автоинспекторы поймали пьяного москвича за рулем Mercedes
Накануне вечером сотрудники ДПС рядом с садовым товариществом «Березовая роща» остановили автомобиль Mercedes. За рулем находился 40-летний житель Москвы, у которого заметили признаки алкогольного опьянения, сообщают в городской Госавтоинспекции.
После проверки алкотестером, в крови водителя было обнаружено 0,537 мг/л алкоголя, что значительно превышает допустимую норму.
Теперь нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. В свою очередь иномарку отправили на спецстоянку.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников