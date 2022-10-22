В Казани автоинспекторы поймали девять пьяных и одного водителя без прав

В Казани автоинспекторы проведели очередной рейд «Нетрезвый водитель», рассказали в Госавтоинспекции Казани.

Полицейские за сутки поймали девять пьяных водителей, а еще одного водителя, который никогда не получал прав. Машины нарушителей были арестованы и направлены на штрафстоянку.

Кроме того, были остановлены и оштрафованы нарушители с чрезмерно тонированными стеклами на авто, те, кто управлял автомобилем без ОСАГО, а также не пристегивал себя ремнями безопасности и перевозил детей без автокресел. На всех нарушителей были выписаны протоколы.

«Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность», – напомнили в ГИБДД Казани.