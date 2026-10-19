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Происшествия 19 октября 2026 11:58

В Казани автоинспекторы поймали 13-летнюю школьницу на питбайке

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В Казани автоинспекторы поймали 13-летнюю школьницу на питбайке
Фото-скриншот: © Госавтоинспеция Казани

13-летнюю девочку, ехавшую за рулем питбайка, остановили инспекторы ДПС. Инцидент произошел в казанском поселке Юдино, сообщили в городской Госавтоинспекции.

С девочкой и ее законным представителем провели беседу, питбайк отправили на штрафстоянку. Материалы, составленные по данному факту, направят в территориальный отдел полиции и в районную Комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее «Тататр-информ» сообщал о приговоре, вынесенном 41-летней жительнице Нурлата. Ее осудили за покупку мотоцикла своему 16-летнему сыну. Ребенок сел за руль и попал в ДТП, получив травмы.

#ребенок за рулем #госавтоинспекции казани #ребенок на дороге
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