В Казани автоинспекторы отобрали права у водителя, который не сдал их после лишения

15 декабря сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Porshe, за рулем которого был 29-летний мужчина. Инспекторы установили, что ранее водителя привлекали к административной ответственности за пьяную езду, в связи с чем его лишили прав на полтора года.

Самостоятельно водительское удостоверение мужчина не сдал, автоинспекторы изъяли его на месте. Водителя арестовали на 10 суток, а автомобиль отправили на спецстоянку.

Городская Госавтоинспекция напоминает водителям, что срок лишения прав наступает со дня вступления в силу постановления о назначении соответствующего административного наказания. В течение трех рабочих дней с этого момента водитель обязан сдать права в подразделение ГИБДД. Если вы потеряли права, об этом также надо сообщить в Госавтоинспекцию в тот же срок.

Если же нарушитель не сдал права или не сообщил об их утрате, то срок лишения прав прерывается и возобновляется только со дня сдачи удостоверения, после его изъятия либо заявления об утрате. То есть пока водитель не сдаст свои права, которых его лишили, он сам добровольно продлевает свой срок лишения прав.

Кроме того, управление авто после лишения прав, влечет за собой штраф в 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до двухсот часов.