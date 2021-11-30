В Казани автоинспекторы нашли мефедрон в ботинке у пассажира иномарки

В Казани инспекторы ГИБДД остановили Volkswagen. При проверке документов пассажир вел себя нервно, на вопросы полицейских не отвечал, чем вызвал подозрение у стражей порядка.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, в присутствии понятых полицейские достали из ботинка 19-летнего юноши 9 свертков, обмотанных изолентой.

Проведенная экспертиза установила, что в пакетах был спрятан мефедрон, общим весом чуть меньше 14 г.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».