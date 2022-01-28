В Казани автоинспекторы напомнили будущим мамам о правилах перевозки детей в авто

Инспекторы ГИБДД в Казани систематически проводят мероприятия и тренинги с будущими мамами. На этот раз автоинспекторы посетили женскую консультацию №13 при ГАУЗ «Городская поликлиника №18».

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, полицейские напомнили будущим мамам о том, что с первых дней жизни малыша необходимо перевозить в машине в автокресле. В конце беседы автоинспекторы подарили памятки и световозвращающие элементы.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана