В Казани автоинспекторы ловят водителей, которые не уступают дорогу пешеходам на зебре

Сегодня, 24 марта, сотрудники Госавтоинспекции Казани устроили профилактическое мероприятие на дорогах столицы, во время которого отлавливали водителей, нарушаюших правила дорожного движения. Особо внимание уделяли водителям, которые не уступают дорогу пешеходам на зебре.

«С начала года на дорогах Казани произошло 96 ДТП с участием пешеходов, в которых три человека погибли и еще 96 человек получили различные травмы, из них 13 детей», – сообщил командир 1 роты 2 батальона полка ДПС Госавтоинспекции Казани Артур Газизов.

ГИБДД Казани призывает водителей быть особенно внимательными во время движения около пешеходных переходов, а также соблюдать ПДД.