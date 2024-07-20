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В Казани автоинспекторы эвакуировали жильцов многоквартирного дома при пожаре
В Казани старший лейтенант полиции Ильназ Садриев и старший сержант полиции Дамир Шаяхметов помогли эвакуироваться жильцам многоквартирного дома во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Во время патрулирования автоинспекторы заметили густые клубы дыма, исходящие из окна дома на улице Латышских Стрелков. Они немедленно отправились на место происшествия и сообщили об этом экстренным службам.
Прибыв на место, инспекторы поднялись на восьмой этаж, где обнаружили хозяйку горящей квартиры. Она сказала им, что внутри никого нет. Садриев и Шаяхметов вывели женщину на улицу, а затем начали эвакуировать других жителей.
Когда на место прибыли пожарные и медики, автоинспекторы регулировали дорожное движение, чтобы спецтехника могла свободно проехать. Пожар был успешно потушен. Благодаря оперативным и профессиональным действиям удалось предотвратить трагические последствия.
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