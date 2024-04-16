Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани автоинспекторы доставили в больницу женщину, у которой прихватило сердце
Сотрудники Госавтоинспекции Казани не только ведут контроль дорожного движения, но и оказывают помощь гражданам в экстренных ситуациях.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, к полицейским с просьбой о помощи обратился водитель авто. Он рассказал, что у его жены, находящейся в салоне машины, болит сердце и она теряет сознание.
Полицейские оценили обстановку на дороге и приняли решение доставить женщину на патрульном автомобиле в ближайшее медицинское учреждение, где ей была оказана необходимая помощь.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников