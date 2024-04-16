В Казани автоинспекторы доставили в больницу женщину, у которой прихватило сердце

Сотрудники Госавтоинспекции Казани не только ведут контроль дорожного движения, но и оказывают помощь гражданам в экстренных ситуациях.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, к полицейским с просьбой о помощи обратился водитель авто. Он рассказал, что у его жены, находящейся в салоне машины, болит сердце и она теряет сознание.

Полицейские оценили обстановку на дороге и приняли решение доставить женщину на патрульном автомобиле в ближайшее медицинское учреждение, где ей была оказана необходимая помощь.