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В Казани автоинспектор помог бабушке найти потерявшуюся внучку
В Казани сотрудник ДПС помог пожилой женщине найти потерявшуюся внучку, сообщили в городской Госавтоинспекции.
На Фатыха Амирхана к автоинспектору подошла взволнованная женщина и рассказала, что, пока выходила из такси, ее 5-летняя внучка куда-то ушла. Бабушка хотела позвонить ребенку, но смартфон оказался разряжен, а найти сама она девочку не смогла.
Полицейские посадил женщину в служебную машину, и они отправились патрулировать прилегающие улицы. Пока ехали, бабушка подзарядила аккумулятор, дозвонилась до девочки и выяснила, где находится ребенок.
Девочка призналась, что засмотрелась по сторонам и потеряла из виду родных. Пенсионерка поблагодарила автоинспектора за неравнодушие и помощь.
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