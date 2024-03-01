В Казани автоинспектор помог бабушке найти потерявшуюся внучку

В Казани сотрудник ДПС помог пожилой женщине найти потерявшуюся внучку, сообщили в городской Госавтоинспекции.

На Фатыха Амирхана к автоинспектору подошла взволнованная женщина и рассказала, что, пока выходила из такси, ее 5-летняя внучка куда-то ушла. Бабушка хотела позвонить ребенку, но смартфон оказался разряжен, а найти сама она девочку не смогла.

Полицейские посадил женщину в служебную машину, и они отправились патрулировать прилегающие улицы. Пока ехали, бабушка подзарядила аккумулятор, дозвонилась до девочки и выяснила, где находится ребенок.

Девочка призналась, что засмотрелась по сторонам и потеряла из виду родных. Пенсионерка поблагодарила автоинспектора за неравнодушие и помощь.