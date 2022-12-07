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Ру Тат
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Происшествия
7 декабря 2022  13:28
Полина Шевчук

В Казани автобус врезался в Maybach

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Очень дорогостоящее ДТП произошло сегодня около половины двенадцатого на перекрестке улиц Завойского и Сафиуллина.

Как рассказали «Татар-информу» в городской, Госавтоинспекции, дорогу не поделили Maybach, KIA и автобус. 
На видео, сделанном на месте ДТП, видно, что у дорогостоящей иномарки разбита задняя часть кузова, а у автобуса – лобовое стекло и передний бампер. Также не повезло корейской легковушке, у нее разбита правая часть кузова.

«В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.


 

 

 

#дтп казань #авария с автобусом
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