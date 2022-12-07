В Казани автобус врезался в Maybach

Очень дорогостоящее ДТП произошло сегодня около половины двенадцатого на перекрестке улиц Завойского и Сафиуллина.

Как рассказали «Татар-информу» в городской, Госавтоинспекции, дорогу не поделили Maybach, KIA и автобус.

На видео, сделанном на месте ДТП, видно, что у дорогостоящей иномарки разбита задняя часть кузова, а у автобуса – лобовое стекло и передний бампер. Также не повезло корейской легковушке, у нее разбита правая часть кузова.

«В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.



