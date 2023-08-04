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В Казани автобус столкнулся с КамАЗом, пострадали две пассажирки
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Сегодня в социальных сетях появилось видео с последствиями столкновения автобуса и КамАЗа в Казани.
Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, пассажирский автобус правым бортом задел кабину грузовика.
ДТП произошло на пересечении Сибирского тракта и Ямашева.
В результате аварии пострадали две пассажирки автобуса. Одну увезла в больницу скорая, вторая после осмотра врачей от госпитализации отказалась.
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