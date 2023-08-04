В Казани автобус столкнулся с КамАЗом, пострадали две пассажирки

Сегодня в социальных сетях появилось видео с последствиями столкновения автобуса и КамАЗа в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, пассажирский автобус правым бортом задел кабину грузовика.

ДТП произошло на пересечении Сибирского тракта и Ямашева.

В результате аварии пострадали две пассажирки автобуса. Одну увезла в больницу скорая, вторая после осмотра врачей от госпитализации отказалась.