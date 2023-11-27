В Казани автобус маршрута №30 на один день станет бесплатным

28 ноября с 7:00 до 19:00 автобус маршрута №30 с бортовым номером 704 будет возить жителей Казани бесплатно. Данный подарок сделал горожанам Благотворительный фонд «Закят» в рамках Всемирной акции «Щедрый вторник», пишет ДУМ РТ.

Уточняется, что маршрут №30 является одним из самых протяженных и имеет высокий уровень пассажиропотока, поэтому именно его выбрали для акции.

Для удобства казанцев на бесплатном автобусе будет висеть табличка: «Благотворительный маршрут от БФ "Закят"». Также салон автобуса будут украшать воздушные шарики и баннеры про благотворительность.

Уточняется, что при желании пассажиры смогут сделать пожертвование по qr-коду, который отобразят на стенах автобуса.