Происшествия 3 марта 2026 12:06

В Казани автобус №55 попал в ДТП из-за припаркованного с нарушениями автомобиля

В Казани 55-й автобус попал в ДТП из-за неправильно припаркованного автомобиля, сообщают в городском комитете по транспорту.

Автомобиль был припаркован на краю дороги, проезжая часть из-за этого сильно сузилась.

В другом случае автобус 22-го маршрута не смог заехать на остановку из-за того, что на ней была припаркована машина.

В ведомстве призвали казанцев выбирать места для парковки машин по правилам ПДД.

«От вашей дисциплины зависит безопасность и своевременное прибытие тысяч пассажиров», – напомнили в Комитете по транспорту.

#комитет по транспорту Казани #дтп с автобусом
Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

