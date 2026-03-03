В Казани автобус №55 попал в ДТП из-за припаркованного с нарушениями автомобиля

В Казани 55-й автобус попал в ДТП из-за неправильно припаркованного автомобиля, сообщают в городском комитете по транспорту.

Автомобиль был припаркован на краю дороги, проезжая часть из-за этого сильно сузилась.

В другом случае автобус 22-го маршрута не смог заехать на остановку из-за того, что на ней была припаркована машина.

В ведомстве призвали казанцев выбирать места для парковки машин по правилам ПДД.

«От вашей дисциплины зависит безопасность и своевременное прибытие тысяч пассажиров», – напомнили в Комитете по транспорту.