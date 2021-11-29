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Транспорт
29 ноября 2021  16:46

В Казани автобус №31 временно изменит маршрут движения

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В Казани с завтрашнего дня временно изменит маршрут движения автобус №31 «Магазин IKEA — ж.м. Старое Победилово» и будет введен маршрут №31а «Ж.м. Старое Победилово — Макаронная фабрика». Об этом сообщает Комитет по транспорту. 

Автобус №31 будет следовать в прямом направлении до остановки «Мехобъединение», разворачиваясь на пересечении улиц Кызыл Татарстан и Меховщиков и затем по маршруту в обратном направлении.

Автобусный маршрут № 31а «Ж.м. Старое Победилово — Макаронная фабрика» будет организован с разворотом на пересечении улиц Юл Урам и Магистральной, далее — по маршруту в обратном направлении.

Изменения связаны со строительными работами по улице Меховщиков и будут действовать до их завершения.

#изменение маршрутов
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