В Казани авто вылетело с парковки в ограждение КРК «Пирамида», автоледи в больнице

Необычное ДТП произошло сегодня в самом центре Казани. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, 65-летняя женщина за рулем легковушки Renault, по предварительным данным, перепутала педали и выехала с парковки, но не на дорогу, а в ограждение КРК «Пирамида».

Судя по фото, присланным с места аварии, легковушка проехала по лестнице вниз и врезалась в ограду клумбы.

«В результате ДТП пострадала женщина-водитель. С травмой позвоночника ее доставили в больницу», - уточнили в ГИБДД Казани.