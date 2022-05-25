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Ру Тат
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Происшествия
25 мая 2022  20:11
Полина Шевчук

В Казани авто вылетело с парковки в ограждение КРК «Пирамида», автоледи в больнице

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В Казани авто вылетело с парковки в ограждение КРК «Пирамида», автоледи в больнице

Необычное ДТП произошло сегодня в самом центре Казани. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, 65-летняя женщина за рулем легковушки Renault, по предварительным данным, перепутала педали и выехала с парковки, но не на дорогу, а в ограждение КРК «Пирамида».

Судя по фото, присланным с места аварии, легковушка проехала по лестнице вниз и врезалась в ограду клумбы.

«В результате ДТП пострадала женщина-водитель. С травмой позвоночника ее доставили в больницу», - уточнили в ГИБДД Казани.

 

#дтп казань #авария Казань #ГИБДД Казани
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