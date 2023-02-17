В Казани авто сбило юношу, который переходил дорогу рядом с зеброй

Наезд на пешехода произошел сегодня утром напротив дома № 18а по улице Магистральная в Казани, рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Как было предварительно установлено, автомобиль сбил 20-летнего юношу, который переходил дорогу в пяти метрах от пешеходного перехода. Пострадавшего с травмой головы и ноги доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

