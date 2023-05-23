В Казани астроном рассказал об опасностях, таящихся в космосе

Известный российский астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин прочитал сегодня в казанском ИТ-парке лекцию «Посмотрите наверх. Чем опасен космос?».

«Наша задача не только изучать Вселенную, но и защищать от этой Вселенной население Земли», — подчеркнул астроном в начале встречи. Затем ученый представил слушателям модели столкновения двух галактик, примеры взрывов звезд и многие другие примеры из жизни космоса.

Отдельно лектор остановился на том, что почти каждый год, иногда даже дважды в год, астрономы открывают новые малые галактики, являющиеся спутниками нашей галактики — Млечного Пути. Сейчас известно примерно о 60 таких спутниках, и существует большая вероятность, что рано или поздно они столкнутся с Млечным Путем, вокруг которого вращаются.

Все космические опасности Сурдин разделил на два типа: неизбежные и случайные. Про опасности первого типа известно, что они обязательно должны произойти. Исследователи даже могут предвидеть, когда, где и как это случится. Говоря об опасностях второго типа, астроном сказал, что невозможно спрогнозировать, когда они произойдут — точно так же, как нельзя знать, когда и на чью голову упадет кирпич.

«Наша Солнечная система — наш дом во вселенной, и он находится внутри гигантской галактики. Солнце вместе с остальными ближайшими звездами движется вокруг ее центра», — напомнил Сурдин.

Упомянув риски, которые гипотетически могут исходить от находящихся рядом с Солнцем звезд, популяризатор науки сравнил последние с прохожими на улице. «Они проходят, приближаются к нам, а потом отдаляются. Так же и со звездами», — сказал он.

После лекции слушатели смогли задать астроному интересующие их вопросы.

Владимир Сурдин — астроном и популяризатор науки. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. Ведущий YouTube-канала — астроном и популяризатор науки. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. Ведущий YouTube-канала «Неземной подкаст»

Материал подготовила Анастасия Богданова.