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Суд продлил срок задержания хозяину псов после обнаружения тела женщины со следами укусов
В Казани Советский суд продлил срок задержания хозяину промбазы в Самосырово Иосифу Лифшицу, где в минувшие выходные обнаружили тело погибшей женщины со следами укусов собак.
Мужчине планировали избрать меру пресечения по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Отправят его в СИЗО или под домашний арест, станет известно 14 ноября.
«Срок задержания продлить на 48 часов. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения отложить на 14 ноября», – сказал судья.
Ранее мы рассказывали, что правоохранительные органы начали проверку производственной базы в Самосырово, возле которой в выходные нашли тело 49-летней женщины с множественными укусами. На территории базы жили 15 собак.
По словам Иосифа Лифшица, его животные не причастны к трагедии. По его словам, рядом с промбазой была еще одна стая агрессивных животных. Они, по словам хозяина промбазы, и загрызли местную жительницу.
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