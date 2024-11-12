Суд продлил срок задержания хозяину псов после обнаружения тела женщины со следами укусов

В Казани Советский суд продлил срок задержания хозяину промбазы в Самосырово Иосифу Лифшицу, где в минувшие выходные обнаружили тело погибшей женщины со следами укусов собак.

Мужчине планировали избрать меру пресечения по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Отправят его в СИЗО или под домашний арест, станет известно 14 ноября.

«Срок задержания продлить на 48 часов. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения отложить на 14 ноября», – сказал судья.

Ранее мы рассказывали, что правоохранительные органы начали проверку производственной базы в Самосырово, возле которой в выходные нашли тело 49-летней женщины с множественными укусами. На территории базы жили 15 собак.

По словам Иосифа Лифшица, его животные не причастны к трагедии. По его словам, рядом с промбазой была еще одна стая агрессивных животных. Они, по словам хозяина промбазы, и загрызли местную жительницу.