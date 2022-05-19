В Казани арестовали водителя наглухо тонированного Mercedes, устроившего гонки с полицией

пресс-служба МВД по РТ

На улице Пушкина в Казани автоинспекторы обратили внимание на внедорожник Mercedes, стекла которого были сильно затонированы, а на машине отсутствовали номера. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские потребовали водителя остановиться, однако он проигнорировал требование и попытался скрыться.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Наглухо тонированный внедорожник удалось задержать. За рулем иномарки находился 23-летний мужчина. Номера на автомобиль лежали в багажнике.

Выяснилось, что ранее водителя уже привлекали к ответственности за чрезмерно затемненные стекла авто.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

На нарушителя составлен еще один административный материал за управление машиной с тонировкой, а также за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Казанца на пять суток отправили за решетку.

