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Новости Татарстана и Казани
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В Казани арестовали участника «Свободы России»*, который хотел поджечь военную технику
В Советском суде Казани на 2 месяца арестовали участника запрещенной в России террористической организации Легион «Свобода России»*. Сергей Новиков планировал ряд терактов на военных объектах Татарстана.
По версии следствия, он собирался поджечь бронетехнику. Помимо этого, как полагает следствие, мужчина собирался атаковать объекты инфраструктуры и активно подыскивал подходящие цели.
В отношении него возбудили дело об участии в террористической организации. Теперь Новикову грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Следователь предложил закрыть судебный процесс от прессы, поскольку у мужчины могут быть невыявленные сообщники. Суд ходатайство следователя отклонил.
«Мне предложили 25 тысяч рублей за поджог. Очень нужны были деньги. Да, прежде у меня уже была судимость», – признался Новиков в суде.
Ранее в УФСБ России по РТ «Татар-информу» подтвердили факт задержания мужчины.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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