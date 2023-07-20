В Казани арестовали участника «Свободы России»*, который хотел поджечь военную технику

В Советском суде Казани на 2 месяца арестовали участника запрещенной в России террористической организации Легион «Свобода России»*. Сергей Новиков планировал ряд терактов на военных объектах Татарстана.

По версии следствия, он собирался поджечь бронетехнику. Помимо этого, как полагает следствие, мужчина собирался атаковать объекты инфраструктуры и активно подыскивал подходящие цели.

В отношении него возбудили дело об участии в террористической организации. Теперь Новикову грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Следователь предложил закрыть судебный процесс от прессы, поскольку у мужчины могут быть невыявленные сообщники. Суд ходатайство следователя отклонил.

«Мне предложили 25 тысяч рублей за поджог. Очень нужны были деньги. Да, прежде у меня уже была судимость», – признался Новиков в суде.

Ранее в УФСБ России по РТ «Татар-информу» подтвердили факт задержания мужчины.

*Запрещенная в России террористическая организация.