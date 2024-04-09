В Казани арестовали последнего из обманувших на 8 млн нападающего «Зенита-Казань»

Вахитовский суд Казани арестовал инспектора ДПС, который помог мошенникам обмануть нападающего волейбольного клуба «Зенит-Казань» на 8 млн рублей. Его отправили в СИЗО на два месяца.

«Инспектор ДПС управления МВД России по Казани был знаком с мошенниками и связывался с ними иногда и по другим вопросам. В его причастности к преступлению разберется суд», – сообщил «Татар-информу» источник, близкий к следствию.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«ТИ Спорт» рассказывал, что нападающий волейбольного клуба «Зенит-Казань», олимпийский чемпион Максим Михайлов стал жертвой мошенников осенью 2023 года. Неизвестные позвонили спортсмену и сообщили, что с его счета пытаются снять деньги. Чтобы помешать злоумышленникам, Михайлову предложили перечислить деньги на «безопасный счет». В результате спортсмен через банкомат перевел на счета мошенников 8,4 млн рублей.

По версии следствия, инспектор ДПС помогал телефонным аферистам обналичивать похищенные средства. Ранее были задержаны остальные члены мошеннической группы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».