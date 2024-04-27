В Казани арестовали пассажиров автобуса, которые пьяными напали на водителя

Пять суток ареста дали пасажирам автобуса, которые напали на водителя маршрута №55, сообщили в Комитете по транспорту Казани.

Случай произошел накануне, когда два пьяных мужчины начали хамить кондуктору. На Братьев Касимовых водитель остановил транспорт и пошел беседовать с буянами в салон, а те набросились на него с кулаками.

По соцсетям разлетелось видео, где водитель отбивается от буйного пассажира шваброй, в этот момент другой пассажир толкает злоумышленника и тот падает.

В Комитете по транспорту Казани выразили благодарность пассажирам, которые поддержали экипаж автобуса и вызвали полицию, а также поблагодарили сотрудников полиции, которые оперативно приехали и задержали неадекватных пассажиров, сообщает перевозчик «УМ-4».