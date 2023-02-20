В Казани арестовали парня, который задушил подругу шарфом и закопал в огороде

В Казани 23-летнего местного жителя подозревают в убийстве женщины, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 12 февраля 2023 года к молодому человеку, который живет в доме на улице Строителей, в гости пришла 40-летняя близкая знакомая.

Из-за личной неприязни юноша избил женщину и задушил шарфом, а потом вынес тело в огород и закопал в снегу.

18 февраля молодой человек рассказал о случившемся знакомому адвокату, с которым в дальнейшем обратился в правоохранительные органы, сообщив о совершенном преступлении.

Свою причастность казанец полностью признал, сейчас он находится под стражей. Ведется расследование.