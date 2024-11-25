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В Казани арестовали адвоката, который пообещал изменить меру пресечения подсудимому
В Казани арестовали адвоката, который пообещал изменить меру пресечения подсудимому за деньги.
Как сообщили в СУ СК России по Татарстану, в 2021 году в Ростовской области за незаконный оборот наркотиков к уголовной ответственности привлекли жителя Казани. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Адвокат сообщил его родственникам, что за 825 тысяч рублей, он договорится об изменении мужчине меры пресечения и переводе его на лечение в медицинское учреждение системы ФСИН.
При этом часть денег пойдет на оплату услуг конвойной службы. Однако получив деньги, адвокат забрал их себе.
Судом избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснятся.
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