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Происшествия 25 ноября 2024 16:50

В Казани арестовали адвоката, который пообещал изменить меру пресечения подсудимому

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В Казани арестовали адвоката, который пообещал изменить меру пресечения подсудимому за деньги.

Как сообщили в СУ СК России по Татарстану, в 2021 году в Ростовской области за незаконный оборот наркотиков к уголовной ответственности привлекли жителя Казани. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат сообщил его родственникам, что за 825 тысяч рублей, он договорится об изменении мужчине меры пресечения и переводе его на лечение в медицинское учреждение системы ФСИН.

При этом часть денег пойдет на оплату услуг конвойной службы. Однако получив деньги, адвокат забрал их себе.

Судом избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснятся.

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