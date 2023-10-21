В Казани аплодисментами отреагировали на спектакль, в котором сыграли трудные подростки

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Сегодня в Казанском театре юного зрителя «Трудный театр», где играют подростки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, представили спектакль «Легенды рыцарства» по повести Роберта Стивенсона «Черная стрела».

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Это история приключений подростков, которые ищут себя, понимания мира и справедливости в мире. Постановка имеет несколько сюжетных линий, среди которых — взаимоотношения со старшим поколением, история первой любви и дружбы.

На сцену была приглашена Наталья Каримова, начальник отдела социального развития и семейного благополучия Управления социальной политики исполкома Казани. Чиновница отметила, что поддерживать детей в трудной ситуации и включать их в общество очень важно.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Один из актеров «Трудного театра» — Максим Сердюк рассказал, что попал в команду год назад. Раньше юноша состоял на учете в ПДН, совсем недавно его сняли с учета. В театре всё работает по системе наставничества: старшие передают свои знания младшим. По словам собеседника агентства, коллектив очень разношерстный, но все друг с другом уживаются. «Театр социализирует людей», — подчеркнул он.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Нам очень понравился спектакль, особенно детям. Мне понравилась взаимопомощь героев, дружба, их плавные движения в танцах. Меня безумно впечатлило, что добро и любовь победили зло», — поделилась своими впечатлениями одна из зрительниц — Дамира Кутлеева.

Зал был в восторге, все аплодировали актерскому составу. После окончания спектакля зрители смогли пообщаться с молодыми актерами и организаторами, задав им свои вопросы.