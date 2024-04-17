В Казани апарт-отели у моста Миллениум хотят достроить к июлю 2024 года

Достроить восемь апарт-отелей у моста Миллениум хотят в июле 2024-го. Объекты возводят к саммиту БРИКС, пишет РБК Татарстан. Напомним, вышеупомянутое мероприятие пройдет в столице республики в октябре этого года.

На данный момент в отелях работают над фасадом и внутренней отделкой, делают кирпичные и гипсокартонные перегородки, прокладывают инженерные сети. Также уже начали благоустраивать прилегающую территорию. На объектах трудятся более 600 человек.

На строящихся около отелей двух башнях, которые входят в состав многофункционального комплекса, укладывают плиты перекрытия, ставят металлический каркас витражного остекления, перегородок, а также монтируют инженерные системы. На объекте работают более 1 тыс. человек.

Напомним, апарт-отели на берегу Казанки начали строить в преддверии Универсиады. Потом стройку остановили и возобновили лишь в 2023-м. Параллельно в городе стартовал проект по возведению многофункционального комплекса. Он включит в себя пять многоэтажек, где среди прочего будут и гостиничные номера.