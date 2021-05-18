В Казани амбассадоры конкурса «Твой ход» обучились публичным выступлениям и коучингу

В Казани прошел семинар амбассадоров Всероссийского конкурса «Твой ход». Участники получили навыки публичных выступлений и управления командой, а также обсудили совместную работу и будущее взаимодействие, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.



«Участниками семинара стали лидеры студенческих сообществ, молодые специалисты и ученые, представители творческой и спортивной молодежи республики и других регионов. В рамках семинара были организованы групповые коучинги, презентационные квизы, нетворкинг-сессии, деловые игры и тренировки», - говорится в сообщении.



Напомним, регистрация на конкурс «Твой ход» проходит с 8 апреля по 12 июня на сайте некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».. Подать заявку могут учащиеся бакалавриата или специалитета любого вуза.



Гранты на обучение, стартап или улучшение жилищных условий в размере 1 млн рублей получат 200 победителей. Также 50-и лучшим участникам выделят дополнительно 2,5 млн рублей. Эти средства можно будет направить на развитие своего факультета или вуза.



Особо отличившиеся конкурсанты отправятся в путешествие по России и получат приглашения на стажировки в ведущие компании страны.

