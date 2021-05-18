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Ру Тат
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18 мая 2021  19:39
Арсений Каримов

В Казани амбассадоры конкурса «Твой ход» обучились публичным выступлениям и коучингу

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В Казани прошел семинар амбассадоров Всероссийского конкурса «Твой ход». Участники получили навыки публичных выступлений и управления командой, а также обсудили совместную работу и будущее взаимодействие, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.


«Участниками семинара стали лидеры студенческих сообществ, молодые специалисты и ученые, представители творческой и спортивной молодежи республики и других регионов. В рамках семинара были организованы групповые коучинги, презентационные квизы, нетворкинг-сессии, деловые игры и тренировки», - говорится в сообщении.


Напомним, регистрация на конкурс «Твой ход» проходит с 8 апреля по 12 июня на сайте некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».. Подать заявку могут  учащиеся бакалавриата или специалитета любого вуза. 


Гранты на обучение, стартап или улучшение жилищных условий в размере 1 млн рублей получат 200 победителей. Также 50-и лучшим участникам выделят дополнительно 2,5 млн рублей. Эти средства можно будет направить на развитие своего факультета или вуза.


Особо отличившиеся конкурсанты отправятся в путешествие по России и получат приглашения на стажировки в ведущие компании страны.
 

минмолодежи рт
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