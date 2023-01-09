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Происшествия
9 января 2023  10:21
Павел Климчак

В Казани алиментщик выплатил задолженность прямо в зале суда

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Житель Казани долгое время не выплачивал алименты на содержание дочери и сына. Общая задолженность составила 111 тысяч рублей. Судебным приставам не удалось застать должника в его доме – ему оставили в двери требование о явке. 

Однако после этого мужчина не пришел в отделение приставов. На него составили протокол за уклонение от алиментов и должника доставили в суд. Ему назначили 20 часов обязательных работ.

Во время судебного процесса мужчина достал телефон и через портал Госуслуг погасил всю задолженность по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.

#алименты #судебные приставы
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