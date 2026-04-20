В Казани активисты Штаба «Единой России» сдали плазму в Национальный день донора

В Национальный день донора, который отмечается 20 апреля, активисты, сотрудники и друзья Штаба общественной поддержки «Единой России» в Татарстане организовали акцию в Казанском филиале ФГБУ «Росплазмы», сообщили на официальном сайте партии. На регулярной основе они участвуют в ежемесячных донациях.

История донорства в Штабе началась с просветительского мероприятия с участием АНО «Смелые сердца». Тогда организация присоединилась к Центру объединения гражданских инициатив в РТ в рамках федерального проекта «Единые».

Исполнительный директор АНО «Смелые сердца», врач-трансфузиолог Казанского филиала ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» Асия Хусаинова рассказала активистам о важности сдачи плазмы, развеяла мифы и привела примеры из практики. После той встречи активисты и сотрудники Штаба решили не ограничиваться разовыми мероприятиями, а выйти на регулярный уровень – теперь они сдают плазму ежемесячно.

Заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Анастасия Исаева отметила, что для них донорство это не разовая акция, а последовательная работа. Они ежемесячно приходят в Плазмоцентр, чтобы помочь нуждающимся, и особенно символично, что очередная донация совпала с Национальным днем донора. Исаева участвует в этом движении уже не первый раз и видит, как с каждым месяцем присоединяется все больше неравнодушных людей.

Фото: официальный портал «Единой России»

К акции вновь присоединился чемпион России по академической гребле, вице-чемпион Европы Артем Косов. Для спортсмена участие в донорском движении имеет особое значение: оно демонстрирует, что забота о ближних и гражданская ответственность важны не только в профессиональной карьере, но и в повседневной жизни.

Фото: официальный портал «Единой России»

Также в числе доноров были члены Молодежного парламента при Госсовете РТ. Станислав Архипов подчеркнул важность донорского движения для молодежи. Участие в таких акциях — возможность личным примером показать сверстникам, что донорство ответственно, безопасно и нужно, и молодежь должна становиться частью общего дела, отметил он.

Фото: официальный портал «Единой России»

Обязательный этап перед донацией – медицинский осмотр, включающий экспресс-анализ гемоглобина, контроль давления и осмотр врачом-трансфузиологом. Это необходимая мера для безопасного проведения процедуры как для донора, так и для реципиента.

Стать донором может каждый совершеннолетний гражданин весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья. Следующая акция по сдаче плазмы состоится в мае. Записаться на донацию вместе с активистами Штаба можно по ссылке.