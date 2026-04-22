В Казани активисты развернули огромную Георгиевскую ленту длиной 300 метров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Церемония развертывания самой протяженной в России Георгиевской ленты состоялась сегодня на Кремлевской набережной у экстрим-парка «УРАМ». Мероприятие дало старт ежегодной Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» на территории Республики Татарстан.

В акции приняли участие более 600 человек. К развертыванию 300-метрового полотна были привлечены активисты Татарстанского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России», студенты высших и средних специальных учебных заведений Казани, учащиеся школ, представители общественных объединений и жители города.

Как сообщил депутат Государственного Совета Республики Татарстан, руководитель регионального отделения МГЕР Руслан Шигабутдинов, мероприятие носит символический характер и предваряет массовую раздачу лент населению.

«Сегодня, 22 апреля, по всей стране стартует всероссийская акция "Георгиевская ленточка". В Казани мы разворачиваем ленту длиной 300 метров. С завтрашнего дня в ежедневном формате мы переходим к раздаче лент на центральных улицах города и в муниципальных районах республики. Планируется задействовать ключевые точки: улицу Баумана, набережную, парки и скверы», – уточнил Шигабутдинов.

Он подчеркнул, что акция направлена в первую очередь на молодежную аудиторию. «Мы хотим максимально внести свой вклад в то, чтобы молодое поколение больше понимало и осознавало важность этого символа Победы», – заявил он.

«Для нас очень важно помнить, что значила для страны Великая Отечественная война – война, которая коснулась каждого жителя и сейчас касается, ведь у каждого деды или прадеды принимали участие в боевых действиях. Георгиевская лента как главный символ Победы – это тот символ, который молодежь и в целом жители чтят в преддверии 9 мая. Мы всегда носим ее у сердца и отдаем память и уважение нашим предкам», – отметил Шигабутдинов, говоря о значении Георгиевской ленты.

В числе участников находился студент второго курса Тимур. Он рассказал «Татар-информу», что решил принять участие в акции из-за его родственников, которые застали Великую Отечественную войну.

«В нашей семье воевали оба прадеда: один дошел до Берлина, второй пропал без вести. Участие в развертывании ленты такого масштаба позволяет оценить значимость этого символа с другой стороны. Для меня это повод напомнить себе и друзьям о событиях тех лет», – пояснил студент.

Он добавил, что пришел на акцию вместе с группой однокурсников по собственной инициативе.

Организаторами акции выступили Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» совместно с Комитетом по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Акция также состоялась при поддержке Центра «ВОИН».

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» продлится на территории Российской Федерации до 9 мая 2026 года. В указанный период волонтеры будут распространять ленты как символ памяти о Победе в Великой Отечественной войне.