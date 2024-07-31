В Казани активисты передали генераторы на нужды СВО

Активисты первичного районного отделения партии «Единая Россия» Авиастроительного района приобрели для нужд военнослужащих пять бензиновых генераторов в рамках местного партпроекта «Добрая Казань». Оборудование для военнослужащих отправится в составе очередной гуманитарной колонны партии

«Проект «Добрая Казань» поддерживается мэрией столицы Татарстана и неравнодушными горожанами. Мы понимаем, что бойцам и жителям подшефных республике городов очень нужна наша поддержка. Работа по сбору гуманитарной помощи не останавливается. Речь идет не только о генераторах, которые помогают выжить в экстремальных условиях, но и о продуктах питания, медикаментах, школьных учебниках, одежде. Большие потоки помощи поступают в новые регионы и на передовую постоянно», - рассказал главный врач городской клинической больницы №12, депутат Госсовета РТ, секретарь первичного районного отделения партии Авиастроительного района Рамиль Ахметов.

Он отметил, что казанцы активно присоединяются к работе и передают бойцам на фронт все самое необходимое. Большой вклад в общее дело вносят медицинские работники.

«Городские больницы №11 и №12, казанская детская больница № 7 собрали гуманитарный груз на сумму около 1 миллиона рублей. Самостоятельно организовали вывоз, передали бойцам и нашим представителям в ЛНР», - пояснил Рамиль Ахметов.

Самым сложным является не столько процесс сбора груза, сколько вопрос его доставки, отметил спикер. Собрать гумгруз – посильная задача для активистов. Главное - организованно довезти помощь туда, где она необходима.

«Волонтерское движение развивается. Так, активисты нашего первичного районного отделения плетут маскировочные сети, изготавливают подсумки и плащ-палатки, шьют спальные мешки. Наша цель – всесторонне помогать бойцам достойно выполнять свой воинский долг», - подчеркнул Рамиль Ахметов.

Генераторы приобрели по просьбе бойцов и их командиров, с которыми волонтеры постоянно находятся на связи.

«В это непростое время очень хочется быть полезным. Если наш вклад хоть немного облегчит бойцам их задачи, то победа непременно станет ближе, жизнь улучшится у всех. Уверена, каждый в меру своих сил должен поддерживать ребят на передовой - от этого зависит наше будущее», - заявила Ирина - участница группы инициативных казанцев, закупивших генераторы, член первичного отделения партии Авиастроительного района.

Генераторы помогут нашим бойцам с освещением, дадут возможность приготовить или согреть еду, вскипятить воду.

«Я считаю, что помощь участникам спецоперации – это наш гражданский долг. Это долг любого человека, которому небезразлична судьба Родины, в которой он родился и живет», - подчеркнул активист-единоросс Эдуард.