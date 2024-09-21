В Казани активисты организовали акцию по сдаче донорской крови

В Республиканском центре крови в Казани активисты Татарстана организовали акцию по сдаче донорской крови. Акция была организована во Всемирный день донора костного мозга. Активисты сдали 1 350 мл донорской крови. Также молодогвардейцы сдали кровь на анализ — это необходимо для проведения HLA типирования, чтобы в дальнейшем их включили в регистр доноров костного мозга.

Как сообщает пресс-служба Молодой гвардии РТ, сдача донорской крови для молодогвардейцев стала доброй традицией. Доноры костного мозга могут помочь людям, страдающим от серьезных заболеваний, таких как лейкемия, лимфомы и другие заболевания крови. Пересадка костного мозга может стать единственным шансом на выздоровление пациентов.

«Для лечения онкологического заболевания крови часто нужен донорский костный мозг. Однако шанс найти того, чей костный мозг подойдет больному, — один на 10 тысяч. Мы с молодогвардейцами сегодня подали заявления и сдали кровь для генетического анализа, чтобы войти в регистр таких доноров», – поделился Руслан Шигабуддинов, депутат Госсовета РТ VII созыва, руководитель Татарстанского реготделения «Молодая Гвардия Единой России».

Один из доноров рассказал, что сдает кровь, потому что верит в силу помощи.

«Я сдаю кровь, потому что верю в силу помощи и возможность помочь тем, кто находится в сложной ситуации. Я осознаю, что в нашем мире достаточно людей, которые борются за свою жизнь, и если я могу сделать что-то, чтобы помочь, я обязан это сделать», - поделился Линар Арсланов, руководитель Казанского местного отделения «Молодая Гвардия Единой России».