В Казани активисты «Молодой гвардии» почтили память Пушкина

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Сегодня, в день памяти классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина, активисты «Молодой гвардии Единой России» в Казани на площади Свободы возложили цветы к памятнику поэта. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского отделения движения.

Кроме того, активисты записали видеоролик, в котором читают фрагмент из поэмы Пушкина «Полтава», посвященный Полтавской битве.

«Александр Сергеевич Пушкин является основоположником современного русского языка. Невозможно переоценить его вклад в мировую литературу», – заявил руководитель Казанского местного отделения МГЕР Владислав Тарасов.

По мнению общественника, в некоторых странах хотят забыть наследие Пушкина. В связи с этим он заверил, что активисты не дадут забыть классика.

Видео: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ.