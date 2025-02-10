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Общество 10 февраля 2025 22:42

В Казани активисты «Молодой гвардии» почтили память Пушкина

В Казани активисты «Молодой гвардии» почтили память Пушкина
Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Сегодня, в день памяти классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина, активисты «Молодой гвардии Единой России» в Казани на площади Свободы возложили цветы к памятнику поэта. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского отделения движения.

Кроме того, активисты записали видеоролик, в котором читают фрагмент из поэмы Пушкина «Полтава», посвященный Полтавской битве.

«Александр Сергеевич Пушкин является основоположником современного русского языка. Невозможно переоценить его вклад в мировую литературу», – заявил руководитель Казанского местного отделения МГЕР Владислав Тарасов.

По мнению общественника, в некоторых странах хотят забыть наследие Пушкина. В связи с этим он заверил, что активисты не дадут забыть классика.

Видео: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ.

#Александр Пушкин #молодая гвардия единой россии
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