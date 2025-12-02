В Казани активисты МГЕР помогли подготовить помещение для центра для детей с ОВЗ

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

В день рождения партии «Единая Россия» и в рамках Декады добрых дел активисты Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерская рота Боевого братства» помогли региональной общественной организации родителей детей-инвалидов РТ «Забота» в проведении ремонтных работ в новом помещении организации. Об этом сообщает пресс-служба МГЕР РТ.

Активисты демонтировали старые конструкции, тщательно убрали помещение, а также выполнили шпаклевку и покраску стен. Это помещение станет частью семейного досугового центра «Мечта», где разместят игровые зоны для детей с ограниченными возможностями.

Представитель Казанского местного отделения ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Рафаэль Галиев заметил, что своими действиями активисты стремятся продемонстрировать, как необходимо помогать людям в такой ситуации.

«Все наши усилия направлены на то, чтобы этот центр стал местом, где дети смогут развиваться, играть и чувствовать себя полноценными членами общества», – заверил он.

По словам активиста помощь в создании таких пространств, где каждый ребенок с ограниченными возможностями будет чувствовать заботу и внимание, является вкладом движения в общее дело