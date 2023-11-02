В Казани аферисты убедили девушку перевести им 750 тыс. и устроить в гостинице пожар

Аферисты обманули 26-летнюю жительницу Казани, убедив ее перевести им крупную сумму денег и устроить пожар в гостинице, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Началась история с того, что в полицию обратился парень и сообщил, что пропала его сестра. Он рассказал, что она ушла накануне на работу, а вечером домой не вернулась и на звонки не отвечает, после чего с ним связались неизвестные и стали требовать выкуп в 1 млн рублей за освобождение родственницы.

Полицейские опросили граждан, которые видели девушку в последний раз, осмотрели записи с камер и установили, что сразу после работы она отправилась в банк, а затем вызвала такси на Хусаина Мавлютова. При допросе таксиста выяснилось, что клиентка отдала ему свой телефон и попросила отвезти его на ж/д вокзал «Казань-2», чтобы передать его мужчине, который будет сидеть на скамейке у входа. Мужчины на месте не оказалось.

Полицейские гаджет изъяли и прибыли к вокзалу, чтобы осмотреть местность. В этот момент они заметили, что у гостиницы поблизости собрались врачи и сотрудники МЧС. Когда правоохранители выясняли, что происходит, они заметили разыскиваемую девушку, которая покидала гостиницу, где сработала пожарная сигнализация.

Девушка рассказала стражам порядка, что в мессенджере ей написал якобы руководитель с ее прошлого места работы и сообщил, что с ней вскоре свяжутся спецслужбы. И действительно, девушке позвонили, представились правоохранителями и убедили ее, что незнакомец пытается оформить на ее имя кредит. Чтобы его опередить, девушке пришлось взять в банке заем на 750 тысяч рублей и перевести средства на указанные мошенниками счета.

Однако на этом аферисты не остановились. Они вновь связались с девушкой и сообщили, что ей необходимо на какое-то время заселиться в гостиницу под чужим именем, поскольку злоумышленник, который пытался оформить на нее кредит, намеревается ее найти и отомстить. При этом девушке запретили показывать на ресепшене паспорт, велели избавиться от смартфона и узнали контакты ее брата.

Позднее аферисты сообщили, что мнимый преследователь все-таки узнал, где находится девушка, и ей необходимо незаметно покинуть хостел. Для этого ее убедили поджечь в своем номере тряпки и выбежать на улицу с остальными посетителями, чтобы слиться с толпой. Там она и встретила полицейских, которые объяснили девушке, что она стала жертвой аферистов.