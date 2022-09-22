В Казани 91-летняя старушка угодила под автобус, переходя дорогу не по правилам

ДТП произошло накануне в 16.10 напротив дома №9 по улице 25 лет Октября в Казани, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что водитель автобуса «МАЗ» не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 91-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте, при этом пешеходный переход был неподалеку.

Бабушку доставили в больницу.

Как пояснил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, вины водителя автобуса в ДТП не усматривается. Шофер ехал с допустимой скоростью, а пожилая женщина решила перейти дорогу в неустановленном месте.

