В Казани 90 студентов, аспирантов и адъюнктов получили госстипендии Республики Татарстан

В Казани прошла церемония вручения госстипендий Татарстана. В этом году их удостоились 90 лучших аспирантов, адъюнктов, студентов вузов и ссузов республики.

Это мероприятие, уже ставшее традиционным, проводится с 1999 года. За это время государственные стипендии Татарстана были вручены около 2 тыс. человек – учащимся с отличной успеваемостью, победителям и призерам научно-практических конференций, предметных олимпиад.

«Сегодня мы вручаем специальную госстипендию для студентов, аспирантов, адъюнктов и молодых ученых. Это одно из тех мероприятий, которое направлено на популяризацию науки среди молодежи», – сказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Кандидаты на получение специальной стипендии выдвигаются учеными советами образовательных организаций из числа аспирантов, адъюнктов со второго года обучения, студентов, курсантов – с третьего года обучения.

Адъюнкты, аспиранты и молодые ученые получат более 33 тыс. рублей, студенты вузов и курсанты около 28 тыс. рублей, а студенты ссузов — порядка 17 тыс. рублей.

Кроме того, сегодня в Казани наградили лучших молодых ученых республики, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».