В Казани 9 Мая пройдут парад, шествие «Бессмертного полка» и праздничный салют

В Казани в День Победы запланирована масштабная праздничная программа: в городе пройдут памятные церемонии, парад войск Казанского гарнизона, шествие «Бессмертного полка», концерты, патриотические акции и праздничный салют над акваторией Казанки. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Азат Абзалов.

Торжественные мероприятия начнутся с возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах. В Парке Победы церемонии пройдут у Вечного огня, памятников труженикам тыла, матерям и вдовам, советскому солдату, а также на месте будущего мемориала в честь участников специальной военной операции.

Главной площадкой праздника станет площадь Тысячелетия. В 10:00 здесь начнется парад войск Казанского гарнизона. В праздничном марше примут участие военнослужащие, курсанты военного училища, ветераны боевых действий и студенты военных вузов. После прохождения колонн на площади пройдет театрализованная программа, посвященная вкладу жителей Казани и Татарстана в Победу.

Днем праздничные мероприятия продолжатся в Парке Победы. Здесь состоятся традиционный парад старшеклассников с участием юнармейцев и кадетов, гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы», а также будут работать творческие мастер-классы.

Одним из центральных событий дня станет шествие «Бессмертного полка». Формирование колонны начнется в 12:00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого, а само шествие стартует в 15:00. Колонна пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского и Кремлевской, завершится акция на площади Тысячелетия.

Праздничная программа также пройдет на территории Казанского Кремля. Здесь у мечети Кул-Шариф состоится акция «Вальс Победы», будет работать полевая кухня и разместится мемориальный стенд «Стена героев». Вечером во дворе Присутственных мест покажут вокально-хореографический спектакль «Домой с Победой».

На улице Баумана пройдет тематическая программа «Этот день мы приближали как могли», посвященная атмосфере военных лет и вкладу предприятий города в Победу.

Вечерняя праздничная программа на площади Тысячелетия начнется в 19:00. В ней примут участие мастера искусств, молодежные коллективы и сводный хор Казани в рамках проекта «Поющая Казань». Завершится празднование в 22:00 салютом над акваторией реки Казанки.

Кроме того, в преддверии 81-й годовщины Победы в Казани пройдут патриотические акции, уроки мужества, вахты памяти и праздничные мероприятия в школах, учреждениях культуры, спорта и молодежной политики. Так, 7 и 8 мая в городе пройдет акция «Трамвай Победы», а 16 мая в жилом массиве Чебакса состоится военно-историческая реконструкция «Бой после Победы».