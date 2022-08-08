В Казани 84 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

Больше всего «стобалльников» по ЕГЭ в Казани определилось по итогам экзамена по русскому языку — 33, литературе — 20. На 100 баллов единый госэкзамен в 2022 году смогли сдать 84 городских школьника. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

«Ежегодно мы с нетерпением ждем от наших детей высокобалльных результатов. На 100 баллов ЕГЭ в 2022 году смогли сдать 84 казанских школьника. Традиционно самое большое количество стобалльных результатов дают наши выпускники по русскому языку и литературе. Одними из самых сложных для сдачи экзаменов стали обществознание и история. В этом году максимальные 100 баллов по этим предметам смогли набрать четыре выпускника. Еще десять выпускников показали высшие результаты по профильной математике, восемь — по информатике и пять — по химии», — отметил спикер.

«Фигура высшего пилотажа для любого выпускника — это получение 100 баллов по двум экзаменам. Шесть казанских выпускников получили максимальный результат сразу по двум предметам. Это учащиеся лицеев №26, №83, IT-лицея КФУ, гимназии №7, №18 и №94», — сказал докладчик.

В этом году в Казани государственную итоговую аттестацию прошли 6017 одиннадцатиклассников и 11 тыс. 800 девятиклассников. Было подготовлено 25 пунктов ЕГЭ, 48 пунктов ОГЭ и 10 ГВЭ, также работали 88 пунктов на дому для детей с ограниченными возможностями.

«В этом году выпускники проходили аттестацию без коронавирусного пресса», — отметил заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан Шамиль Гафаров.

По его словам, проведение аттестации вернулось в обычный допандемийный формат. Все экзаменационные пункты были проверены Департаментом надзора и контроля в сфере образования.