В Казани 80 дворов благоустроят в 2025 году

Более 79,1 тыс. казанцев поучаствовали в голосовании за топ-200 территорий для благоустройства в 2025 году по республиканской программе «Наш двор». Относительно 2023-го этот показатель вырос на 10%. Всего же в Татарстане свыше 220 тыс. человек отдали свои голоса в вышеупомянутом рейтинге. Такие данные озвучил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Спикер добавил, что в перечень объектов-лидеров попали 80 казанских дворов столицы РТ. При этом в следующем году во всех районах города благоустроят по 20 дворов. Какие именно – смотрите по ссылке.

Дворы-лидеры – это территории около 169 многоквартирных домов, уточнил спикер, добавив, что именно активность горожан в голосовании помогла определить эти места.

Он отметил, что еще в 2019-м жителям труднее было разъяснить правильность проектирования дворов: кому-то нужны парковки, кому-то – детские площадки. Однако сейчас ситуация меняется и все больше людей подходят к проектам грамотно, добавил Куляжев.

«Нельзя весь двор заставить машинами, нужно оставить место для игр детей и отдыха пенсионеров, размещения хозяйственных построек. Программа действует не только в одном направлении», – объяснил выступающий.

Напомним, в рамках программы «Наш двор» делают ремонт дорог, тротуаров, ставят скамейки, урны и различное оборудование: от детского до хозяйственно-бытового, в том числе и освещение.

Саму программу реализуют в Татарстане по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова. За пять лет реализации в столицы РТ благоустроили дворы 1829 домов, где отремонтировали 2,5 млн кв. м асфальтобетонного покрытия.